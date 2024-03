Lanxess Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Lanxess-Aktie wird aus technischer Sicht nicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -10,99 Prozent, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -7,64 Prozent aufweist. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Auf fundamentalen Grundlagen betrachtet, ist die Aktie mit einem KGV von 26,99 aktuell unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 55, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI auf 25-Tage Basis (58,97) führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Lanxess nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine Zunahme positiver Kommentare über Lanxess in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer befindet sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die gestiegene Aufmerksamkeit und Diskussionen über das Unternehmen führen ebenfalls zu einem "Gut"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Lanxess-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien insgesamt ein "Gut"-Rating.