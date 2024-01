Lanxess Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Der Aktienkurs von Lanxess hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -37,73 Prozent erzielt, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,71 Prozent verzeichnet, liegt die Performance von Lanxess mit 33,02 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lanxess liegt derzeit bei 28,67 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 26,22 EUR notiert. Dies ergibt einen Abstand von -8,55 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 25,01 EUR, was einer Differenz von +4,84 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lanxess-Aktie zeigt einen Wert von 90 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 35,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des RSI.

Mit einer Dividendenrendite von 3,98 Prozent liegt Lanxess nur knapp unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.