Lanxess: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 36,21 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Lanxess am Finanzmarkt betrug +0,74%, was sich auf eine negative Entwicklung von -4,35% in den letzten fünf Handelstagen summiert. Eine pessimistische Tendenz herrscht im Markt vor.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie von Lanxess aktuell nicht richtig bewertet ist und ein hohes mittelfristiges Potenzial besitzt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 36,21 EUR mit einem möglichen Kurspotenzial von +32,78%.

7 Analysten empfehlen einen starken Kauf der Aktie und weitere 9 Experten haben das Rating “Kauf” vergeben. Die Mehrheit (12) hat sich neutral positioniert und vergeben ein “halten” Rating während nur 1 Analyst zum Verkauf rät.

Das Guru-Rating des Unternehmens bleibt unverändert bei 3,76. Insgesamt sind demnach +55,17% der Analysten optimistisch gestimmt bezogen...