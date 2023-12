Lanxess Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Lanxess liegt bei 17,69, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 30,82, was zu einer "Neutral" Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Für Lanxess beträgt die aktuelle Dividendenrendite 5,14 Prozent, was 3,12 Prozent über dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhält Lanxess eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lanxess liegt bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 102,85 als unterbewertet beurteilt wird. Insgesamt erhält Lanxess daher eine "Gut"-Bewertung aus fundamentalen Kriterien.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Lanxess wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Diskussionen wider, die hauptsächlich von positiven Themen geprägt sind. Trotzdem haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Lanxess jedoch auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.