Lanxess Aktie: Das ist ein Knall!

Der Aktienkurs von Lanxess erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,16 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" eine Unterperformance von 22,44 Prozent darstellt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" liegt bei -17,72 Prozent, und Lanxess liegt aktuell 22,44 Prozent darunter. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Lanxess zeigt, dass die Aktie mit einem Wert von 75,69 als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 57,6 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Dies führt insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Lanxess-Aktie für die letzten 200 Handelstage (27,27 EUR) vom aktuellen Schlusskurs (24,85 EUR) um -8,87 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (26,42 EUR) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Lanxess niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, wodurch die Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" erfolgt.