Lanxess Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier momentan überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Lanxess wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 69,76 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da die Lanxess-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Im Gegensatz dazu ist Lanxess auf Basis des RSI25 überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Lanxess bei -22,11 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,81 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Lanxess mit 18,3 Prozent deutlich darunter liegt und somit ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt Lanxess mit 5,14 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,79 % für die Branche "Chemikalien", was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Lanxess mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,99 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Branche "Chemikalien" ist und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 102,4, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.