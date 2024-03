Lanxess Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Eine längerfristige Betrachtung der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung ist dabei entscheidend. Bei Lanxess zeigen sich interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Lanxess mit 25,24 EUR derzeit 0,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -3,96 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) ist Lanxess aus fundamentaler Sicht unserer Meinung nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26,99, was einem Abstand von 72 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 96,99 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine positive Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Lanxess derzeit eine Dividendenrendite von 3,98 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,45 %. Mit einer Differenz von 1,47 Prozentpunkten ergibt sich daher eine negative Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.