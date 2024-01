Lanxess Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Lanxess AG hat eine Dividendenrendite von 5,14 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (4,79 %) nur leicht höher ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da die Differenz 0,36 Prozentpunkte beträgt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Lanxess zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Lanxess aufgrund der Kommunikation im Netz mit einem "Gut"-Wert bewertet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI der Lanxess-Aktie bei 69,76 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Lanxess überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Aktienkurs von Lanxess hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -22,11 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite von Lanxess mit -18,3 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Lanxess-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.