Lanxess Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Aktienkurs von Lanxess hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -25,37 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt Lanxess mit einer Rendite von -14,79 Prozent um 25,37 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie von Lanxess sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Lanxess liegt derzeit bei 3,98 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,24 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Lanxess diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Vor allem "Schlecht" Signale standen in letzter Zeit im Vordergrund, was zu einer negativen Stimmung unter den Anlegern geführt hat.