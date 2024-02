Lanxess Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lanxess bei 26,99, was 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 94 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was ihr eine "Gut"-Bewertung einbringt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Lanxess besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die automatischen Analysen der Kommunikation ergaben auch vor allem positive Signale.

Die technische Analyse zeigt jedoch einen negativen Trend, da der Aktienkurs unter der 200-Tage-Linie liegt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ebenfalls als negativ bewertet. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien vermehrt negativ über Lanxess diskutiert, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Aktie erhält daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien.