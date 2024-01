Lanxess Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Lanxess in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Lanxess unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Lanxess derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche. Der Unterschied beträgt 0,8 Prozentpunkte (3,98 % gegenüber 4,77 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI hat Lanxess aktuell einen Wert von 48,21, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was eine "Neutral"-Einstufung nach sich zieht. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 61, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird auch auf dieser Basis eine "Neutral"-Einstufung resuliert. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI also als "Neutral" betrachtet.

Auf fundamentaler Basis ist Lanxess im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,99 gehandelt, was einen Abstand von 70 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 90,65 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.