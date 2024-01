Lanxess Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die aktuellen Entwicklungen am Finanzmarkt haben die Aufmerksamkeit der Analysten auf die Lanxess-Aktie gelenkt, die nach ihrer Meinung derzeit nicht angemessen bewertet wird. Die aktuelle Kursentwicklung am 17.01.2024 zeigt einen Rückgang von -4,84%, was zu einem Gesamtverlust von -2,14% in den letzten fünf Handelstagen führt. Dies deutet auf eine relative Pessimismus auf dem Markt hin.

Das Kursziel für Lanxess liegt derzeit bei 29,58 EUR, was einem potenziellen Kursanstieg von +15,77% entspricht. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten ist, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen könnte. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung, da einige die jüngsten Kursentwicklungen als Grund für eine abweichende Einschätzung sehen.

Eine genaue Analyse der Expertenmeinungen zeigt, dass 5 Analysten die Aktie als einen starken Kauf empfinden, während 6 Analysten sie als Kauf einstufen, aber nicht euphorisch sind. 13 Experten haben sich neutral positioniert und empfehlen, die Aktie zu halten, während 3 Analysten der Meinung sind, dass die Aktie zum Verkauf steht. Insgesamt sind also 40,74% der Analysten immer noch optimistisch über die Zukunft der Lanxess-Aktie.

Zusätzlich zu diesen Einschätzungen wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” erwähnt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag, was die positive Einschätzung der Experten bestätigt.

Insgesamt bleibt die Lanxess-Aktie also weiterhin im Fokus der Anleger und Analysten, die unterschiedliche Meinungen über ihre zukünftige Entwicklung haben. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in den kommenden Handelswochen entwickeln wird und ob sich das Kursziel von 29,58 EUR realisieren lässt.

