Lanxess Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Aktie von Lanxess hat in den letzten Tagen eine interessante Entwicklung durchlaufen. Laut der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 29,63 EUR, während der aktuelle Kurs bei 26,21 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -11,54 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 22,72 EUR, was einen Abstand von +15,36 Prozent bedeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentalen Daten weist die Aktie ein KGV von 26,99 auf, was 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit als unterbewertet gilt. Daher erhält Lanxess in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, kann bei einer Dividendenrendite von 5,14 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag von 0,71 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei die Anleger in den letzten Tagen besonders positive Themen diskutiert haben. In den statistischen Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergab sich jedoch ein Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

