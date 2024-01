Lanxess Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Bei Lanxess beträgt das aktuelle KGV 26, während vergleichbare Unternehmen aus der Chemikalien-Branche im Durchschnitt ein KGV von 102 haben. Dies deutet darauf hin, dass Lanxess aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird derzeit der gleitende Durchschnittskurs der Lanxess als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 28,99 EUR, während der Kurs der Aktie bei 28,37 EUR liegt, was einer Abweichung von -2,14 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 24,14 EUR, was einer Abweichung von +17,52 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Lanxess mit -22,11 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,07 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Lanxess mit 17,04 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lanxess-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage hat einen Wert von 45, während der RSI auf 25-Tage Basis bei 23,66 liegt, was darauf hinweist, dass Lanxess auf dieser Basis überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Lanxess.