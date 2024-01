Lanxess Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Lanxess-Aktie befindet sich derzeit in einer Phase der Bewertung durch verschiedene Analysemethoden. Gemäß der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs 28,77 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 26,54 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,75 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu steht der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 24,78 EUR, was einer positiven Differenz von +7,1 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Neutral".

In fundamentalen Analysen ist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell mit 26,99 bewertet und liegt damit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Chemiebranche. Dies führt zu einer Einschätzung, dass die Aktie der Lanxess aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und erhält daher eine Bewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können ebenfalls Auswirkungen auf die Bewertung einer Aktie haben. Für Lanxess wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit negativ tendiert, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Lanxess im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -22,11 Prozent verzeichnet, was um mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Chemikalien"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei -4,53 Prozent, wobei Lanxess mit 17,58 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.