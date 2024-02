Lanxess Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Das Internet spielt eine entscheidende Rolle bei der Verstärkung oder sogar der Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen rund um Lanxess wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat Lanxess in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 23,37 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite unter dem Durchschnitt. Aus diesem Grund wird Lanxess in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lanxess-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer neutralen Bewertung.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Lanxess diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine insgesamt positive Bewertung. Somit wird Lanxess hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.