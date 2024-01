Lanxess Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Der Aktienkurs von Lanxess zeigt eine deutlich unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Materialien und der Chemikalien-Branche. Mit einer Rendite von -22,11 Prozent liegt Lanxess mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialien-Branche und mit -4,53 Prozent auch deutlich unter dem Durchschnitt der Chemikalien-Branche. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Lanxess eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings verzeichnete die Stimmungsänderung in letzter Zeit eine negative Entwicklung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Auf fundamentalen Faktoren betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lanxess derzeit einen Wert von 26,99 auf und liegt damit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Chemikalien-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) für Lanxess mit einem Wert von 90,42 als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 33,71 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf diesem Niveau.