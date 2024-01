Lanxess Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die technische Analyse der Lanxess-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 28,95 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt nur um 2,42 Prozent darunter. Auf Basis dieser Werte wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Interessanterweise ergibt sich jedoch ein anderes Bild, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Hier liegt der Wert bei 24,28 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt um 16,35 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Was die Dividende betrifft, so weist Lanxess derzeit eine Dividendenrendite von 5,14 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent liegt. Die geringe Differenz von 0,09 Prozent führt zu einer neutralen Einschätzung durch die Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lanxess-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 56,45. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt jedoch einen RSI-Wert von 23, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Lanxess in den letzten Wochen kaum verändert hat. In den sozialen Medien wurde eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.