Lanxess Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien eine Zunahme negativer Kommentare über Lanxess festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Stimmung im roten Bereich liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lanxess derzeit bei 28,02 EUR liegt, während die Aktie einen Kurs von 26,69 EUR erreicht hat. Dies entspricht einer Distanz von -4,75 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 25,81 EUR, was einer Differenz von +3,41 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Lanxess derzeit eine Dividendenrendite von 3,98 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,25 Prozent liegt. Im Vergleich mit ähnlichen Unternehmen aus der Chemiebranche erhält die Lanxess-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -40,16 Prozent, was 26,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -14,13 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Stimmung und Bewertung der Lanxess-Aktie, sowohl in den sozialen Medien als auch aus technischer und finanzieller Sicht.