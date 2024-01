Lanxess Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

In den letzten zwei Wochen wurde Lanxess von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion aus den verschiedenen Kommentaren und Beiträgen in diesem Zeitraum festgestellt hat. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt lässt sich daher eine positive Anlegerstimmung feststellen, was zu einer guten Bewertung führt. Allerdings wurden auch 8 negative Signale identifiziert, weshalb wir auch eine schlechte Empfehlung aussprechen. Die Bewertung der Anlegerstimmung ergibt somit insgesamt eine gute Einstufung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Lanxess derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,99 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 98,13 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine gute Bewertung.

Von der technischen Seite betrachtet ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 28,28 EUR für den Schlusskurs der Lanxess-Aktie. Da der letzte Schlusskurs bei 25,47 EUR lag, wird hier eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, was hier zu einer neutralen Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Lanxess mit 3,98 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt von 4,76 Prozent. Die geringe Differenz führt zu einer neutralen Einschätzung durch die Redaktion.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen, dass die Anlegerstimmung positiv ist, die Aktie fundamental unterbewertet ist, aus technischer Sicht jedoch schlecht bewertet wird, und die Dividendenrendite zu einer neutralen Einschätzung führt.