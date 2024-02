Lanxess Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Lanxess beträgt 70,27, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 67,08, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt und somit zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Lanxess in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zu einer negativen Stimmung beobachtet werden. Dies wird anhand der sozialen Medien analysiert, in denen eine Tendenz zu positiven oder negativen Themen festgestellt wird. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet, während die Stärke der Diskussion als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an acht Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Lanxess. Aufgrund statistischer Auswertungen wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Lanxess im letzten Jahr eine Rendite von -40,16 Prozent erzielt, was 25,42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -14,74 Prozent, und Lanxess liegt aktuell 25,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.