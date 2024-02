Lanxess Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Lanxess schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 3,98 % aus, was 1,16 Prozentpunkte weniger als die durchschnittlichen 5,14 % ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lanxess liegt bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 94,8) deutlich niedriger ist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt, da das Unternehmen als unterbewertet betrachtet wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Lanxess mit einer Rendite von -43,49 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Materialien" um mehr als 26 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -17,39 Prozent, wobei Lanxess mit einer Rendite von 26,11 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Daher wird die Aktienentwicklung im vergangenen Jahr als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Lanxess in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Stimmungsänderungsrate nur wenig Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und entspricht daher einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich daher für Lanxess in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".