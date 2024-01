Lanxess Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Dividendenrendite von Lanxess beträgt aktuell 3,98 Prozent, was 0,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,74 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Lanxess bei -37,73 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -10,38 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Lanxess mit 27,34 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Lanxess. Dies führte zu einer guten Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer schlechten Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine gute Einschätzung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lanxess beträgt 26, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" mit einem Durchschnitt von 97 als unterbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine gute Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

