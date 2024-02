Lanxess Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Der Aktienkurs von Lanxess hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -14,79 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -25,37 Prozent für Lanxess entspricht. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -14,79 Prozent im letzten Jahr, wobei Lanxess um 25,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Lanxess in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Lanxess besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse. Dieses Stimmungsbild führt heute zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, wodurch Lanxess insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Lanxess zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Lanxess derzeit eine Rendite von 3,98 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,24 Prozent darstellt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemikalien"-Branche beträgt -1. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Lanxess-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.