Lanxess Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Das Stimmungs- und Buzz-Maß für die Lanxess-Aktie zeigt, dass die Diskussionsintensität und Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sehr hoch ist, was auf eine positive Stimmung hindeutet. Allerdings gab es auch eine negative Änderung in der Stimmung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Lanxess liegt aktuell bei 3,98 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,25 Prozent liegt. Aufgrund dieses Wertes und der Differenz zur Branche erhält die Aktie eine ungünstige Bewertung hinsichtlich ihrer Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Lanxess-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 45,31 und der RSI25 bei 62,5, was auf eine neutrale Empfehlung für die Aktie hindeutet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Materialien-Sektor hat Lanxess im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,16 Prozent erzielt, was 25,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein eher negatives Bild für die Lanxess-Aktie aufgrund des Stimmungs- und Buzz-Maßes, der Dividendenrendite, des RSI und der Branchenvergleich des Aktienkurses.