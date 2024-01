Lanxess Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Lanxess steht derzeit aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" da. Der GD200 des Wertes liegt bei 28,81 EUR, während der Kurs der Aktie (27,17 EUR) um -5,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 24,66 EUR, was einer Abweichung von +10,18 Prozent entspricht, und somit als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie das Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Lanxess mit -22,11 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,81 Prozent erzielt. Auch hier liegt Lanxess mit 18,3 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was der Aktie die Einstufung "Gut" in dieser Betrachtung einbringt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene, was zu der Einschätzung führt, dass Lanxess hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität hervorgebracht hat, was Lanxess für diesen Faktor die Einschätzung "Gut" einbringt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Damit ist Lanxess insgesamt ein "Gut"-Wert.