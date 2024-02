Lanxess Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Lanxess-Aktie bewertet als "Schlecht"

Die Dividendenrendite von Lanxess liegt mit 3,98 % gegenüber dem Branchendurchschnitt für Chemikalien 1,23 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ausfällt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" verzeichnete die Lanxess-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,49 %, was 25,77 % unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich "Chemikalien" liegt die Rendite mit -17,72 % deutlich darunter. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lanxess beträgt 26, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 93 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, weshalb auch in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen der Anleger vermehrt beachtet, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Lanxess-Aktie somit ein Gesamturteil von "Schlecht" basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.

