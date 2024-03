Lanxess Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Lanxess deutlich zum Negativen verändert. Diese Veränderung basiert auf der Tendenz der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, besonders negativ über das Unternehmen zu sprechen. In Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Anzahl der Beiträge, wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Zusammenfassend erhält Lanxess in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lanxess liegt bei 26, was im Vergleich zur Branche "Chemikalien" (KGV von 97,5) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, ist Lanxess somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Lanxess eine Performance von -45,03 Prozent, was im Branchenvergleich zu einer Underperformance von -29,62 Prozent führt. Sowohl im Vergleich zur Branche als auch zum Sektor zeigt sich somit eine Unterperformance, die zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Zudem lassen sich auch zehn Handelssignale erkennen, von denen 8 positiv und 2 negativ sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Zusammenfassend ist die Redaktion daher der Auffassung, dass die Aktie von Lanxess bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.