Lantronix Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Lantronix-Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse eine schlechte Leistung. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 4,81 USD, während der aktuelle Kurs bei 3,88 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -19,33 Prozent und zum GD50 von -34,9 Prozent. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Lantronix einen Wert von 98,56 für den RSI7 und 66,93 für den RSI25. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt zeigt der RSI ein "Schlecht"-Ranking für die Lantronix-Aktie.

Im Branchenvergleich hat Lantronix in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,66 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -1,56 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +39,22 Prozent für Lantronix. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Lantronix um 538,5 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Lantronix eine starke Aktivität in den Diskussionen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.