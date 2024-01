Lantronix Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Lantronix schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Kommunikationsausrüstung, wobei der Unterschied bei 11546,48 Prozentpunkten liegt. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Lantronix in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,39 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt um -0,54 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Lantronix eine Outperformance von +32,93 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 9,51 Prozent im letzten Jahr, wobei Lantronix um 22,88 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Lantronix ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung in den sozialen Medien für Lantronix festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz unverändert geblieben sind.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Lantronix beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 60,49 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,35, was bedeutet, dass auch hier die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Lantronix somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.