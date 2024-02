Lantronix Aktie: Was kann da noch kommen?

Lantronix: Bewertung und Analyse

Laut einer aktuellen Analyse ist Lantronix im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) überbewertet. Dies ergibt sich aus einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 65,21, was einem Abstand von 5 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 62,16 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher auf fundamentaler Basis als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt hingegen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Lantronix eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Lantronix daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lantronix-Aktie liegt bei 40, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 73,14, was bedeutet, dass Lantronix hier überkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Lantronix.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Lantronix eine Performance von 37,66 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -3,11 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,77 Prozent im Branchenvergleich für Lantronix. Im Sektorvergleich lag die Rendite des "Informationstechnologie"-Sektors bei 579,71 Prozent, wobei Lantronix 542,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Lantronix, basierend auf verschiedenen Analysemethoden und Vergleichen. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.

