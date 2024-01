Lantronix Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Lantronix hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" als sehr positiv herausgestellt. Mit einer Rendite von 32,39 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung", die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,87 Prozent verzeichnete, schnitt Lantronix mit 33,26 Prozent deutlich besser ab. Diese Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Lantronix aktuell einen Wert von 65,21 auf, was 42 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommunikationsausrüstung) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Lantronix abgegeben, wobei 2 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 10 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 69,49 Prozent entspricht. Daher erhält Lantronix auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass Lantronix eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung für Lantronix.