Lantronix Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Lantronix beträgt das aktuelle KGV 65, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 46 aufweisen. Somit ist Lantronix aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Lantronix beträgt aktuell 5,13 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird sie als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Lantronix weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass Lantronix mit einem Kurs von 6,21 USD aktuell +12,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +34,42 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Lantronix durchschnittlich ist und somit zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aus dieser Analyse.