Lantheus Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Sino Biopharmaceutical":

Lantheus hat momentan eine niedrigere Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 90.01% in der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Lantheus-Aktie, sind 5 als "Gut" eingestuft worden, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Lantheus vor. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 108,75 USD, was einem potenziellen Anstieg der Aktie um 96,65 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 55,3 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lantheus beträgt derzeit 473, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 97. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist, und sie erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Lantheus in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.