Lantheus Aktie: Analyse zeigt mögliche Kaufgelegenheit!

In den letzten drei Monaten hat Lantheus insgesamt eine Bewertung von einem Analysten erhalten. Das Wertpapier erhielt eine durchschnittlich “gute” Bewertung, basierend auf einer Einschätzung von 1, 0 und 0 Punkten. Allerdings haben andere Analysten in jüngster Zeit eine abweichende Bewertung abgegeben. Die letzte durchschnittliche Empfehlung für Lantheus betrug “gut” (davon zwei positiv, keine neutral und keine negativ) im vergangenen Monat.

Basierend auf einer Durchschnittskursprognose wäre das Aufwärtspotenzial des Wertpapiers bei 108,38 USD gegeben (derzeitiger Schlusskurs: 76,10 USD). Gemäß der Meinungen der Analysten würde dies einen Anstieg um 40,75 Prozent bedeuten – somit könnte es sich lohnen in Lantheus-Aktien zu investieren.

Aktienanalyse: Fundamentaldaten und Kurs-Gewinn-Verhältnis im Fokus

Laut dem...