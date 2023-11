Lantern Pharma Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Das Anleger-Sentiment für das Unternehmen Lantern Pharma war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Lantern Pharma-Aktie ist neutral. Bisher liegen die Bewertungen bei 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates in den letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was einer möglichen Performance von -100 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 4,08 USD gehandelt wird. Die Gesamtbewertung der Analysten ist daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Lantern Pharma-Aktie neutral ist. Der RSI7 liegt bei 20,51, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 32,34 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf Grundlage des RSI.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Lantern Pharma-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 4,55 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,08 USD liegt, was einer Abweichung von -10,33 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 3,35 USD, was einer Abweichung von +21,79 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild aus Anleger-Sentiment, Analystenmeinungen, RSI und technischer Analyse für die Lantern Pharma-Aktie. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese verschiedenen Faktoren in Zukunft auf die Entwicklung der Aktie auswirken werden.