Lantern Pharma Aktie: Nächster Hammer kommt!

In den letzten Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Lantern Pharma in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) von Lantern Pharma liegt bei 35,07, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation mit einem Wert von 38. In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 4,32 USD, was als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +52,77 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. In den letzten zwölf Monaten ergaben die Analysteneinschätzungen für Lantern Pharma im Schnitt eine "Neutral"-Bewertung, während es im letzten Monat keine neuen Einschätzungen gab. Insgesamt wird die Aktie daher von Analysten mit "Gut" empfohlen.

