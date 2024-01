Lanpec Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Lanpec liegt bei 51,9, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 46,48 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Lanpec daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Lanpec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,28 CNH. Der letzte Schlusskurs von 7,61 CNH weicht um +4,53 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (7,35 CNH) weist mit einem Abweichungsprozentsatz von +3,54 Prozent auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Somit erhält die Lanpec-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment wird durch Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt bestimmt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Lanpec diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell interessieren sich die Anleger ebenfalls vor allem für positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit bekommt Lanpec auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Lanpec in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,65 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche stiegen im Durchschnitt um 6,22 Prozent, was zu einer Underperformance von -3,57 Prozent für Lanpec führt. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,22 Prozent im letzten Jahr, wobei Lanpec 3,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.