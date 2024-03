Lanpec Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Das Stimmungs- und Buzz-Level hat einen großen Einfluss auf die Einschätzung von Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine wichtige Rolle. Wir haben uns die Aktie von Lanpec genauer angesehen und festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Lanpec blieb in einem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei nur an vier Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. Als Resultat bewerten wir die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Lanpec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,25 CNH. Der letzte Schlusskurs (8,02 CNH) weicht somit um 10,62 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen erhält die Lanpec-Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Lanpec liegt bei 88,83, was als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".