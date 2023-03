Lannett Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Am 06.03.2023, 23:20 Uhr notiert die Aktie Lannett an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 2.14 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Arzneimittel".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Lannett einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Lannett jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Lannett-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,23 USD mit dem aktuellen Kurs (2,14 USD), ergibt sich eine Abweichung von -4,04 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 2,44 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-12,3 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Lannett ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Lannett im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Lannett. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Lannett-RSI ist mit einer Ausprägung von 54,17 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 50,28, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".