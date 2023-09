„Langsam reich werden wie Warren Buffett“: 3 Aktien, die dir das bieten

Du möchtest mit Aktien langsam reich werden, wie Warren Buffett? Was auf den ersten Blick wenig attraktiv klingt, ist eigentlich ein cleverer Ansatz. Das Orakel von Omaha empfiehlt, auf klassische Langweiler mit guten Geschäftsmodellen zu setzen. Gerade langfristig wirkt hier der Zins- und Zinseszinseffekt am besten.

Trotzdem wissen einige Investoren vielleicht nicht, auf welche Aktien sie dabei setzen sollten. Ich habe jedenfalls drei Namen, die du dir jetzt durchaus näher ansehen solltest. Vor allem im Hinblick auf einen vergleichsweise günstigen Preis.

Langsam reich werden wie Warren Buffett: Realty Income

Die erste Aktie, die man dafür in Erwägung ziehen kann, ist Realty Income (WKN: 899744). Der Real Estate Investment Trust hat sich in den vergangenen Jahren ein großes Fundament aufgebaut. Mittlerweile zählen mehr als 12.000 Immobilien zum Portfolio. Das könnte ein Nachteil sein, schließlich ist es nicht mehr so einfach, in weiteres Wachstum zu investieren.

Könnte man zumindest denken. Realty Income beweist jedoch das genaue Gegenteil. Anstatt sich der eigenen Größe einfach hinzugeben, sieht man neue Optionen. Zuletzt investierte das Management zum Beispiel große Beträge in zwei Casinos, beziehungsweise Beteiligungen an diesen. Damit verlässt man teilweise zwar den Einzelhandels-Bereich. Aber es ist der richtige Schritt, um mit der jetzigen Größe noch in weiteres Wachstum zu investieren.

Die Aktie von Realty Income hat daher definitiv einen gewissen Größenvorteil. Das macht sich auf bei der Finanzierung bemerkbar, die für einen derart großen REIT tendenziell einfacher ist. Wir können daher durchaus von einem beginnenden Wettbewerbsvorteil sprechen.

Derzeit ist die Aktie von Realty Income mit einer Dividendenrendite von 5,55 % bewertet. Das Kurs-FFO-Verhältnis liegt hingegen bei ca. 13. Es könnte sich bei dem REIT daher durchaus um eine Aktie sein, die sehr solide Renditen bei einem moderaten Wachstum verspricht. Oder anders gesagt: Die einen langsam reich werden lässt, so wie Warren Buffett es postuliert.

General Mills: Aktien mit moderatem Wachstum und günstiger Bewertung

Die Aktie von General Mills (WKN: 853862) könnte ebenfalls ein solches Beispiel sein. Das Geschäftsmodell, das im Lebensmittel-Segment fußt, ist jedenfalls eines, das sehr einfach ist. Grundsätzlich ermöglicht das eine Investitionsthese, bei der Warren Buffett vermutlich sagen würde: Ja, damit können wir langsam aber sicher reich werden.

Was ist das Besondere von General Mills? Das Portfolio ist vielleicht eher gewöhnlich. Zwar sind starke Marken wie Häagen-Dasz-Eis, Old El Paso oder Cheerios vorhanden. Insbesondere im Cornflakes-Segment ist der US-Konzern mit Kellogg führen. Das sind aber eher leichte Wettbewerbsvorteile. Für mich ist der besondere Reiz, dass das Management zuletzt in das Segment der Tiernahrung investiert hat und dort solide Zuwächse erzielt. Das sollte auch zukünftig weiteres Wachstumspotenzial für den Gesamtkonzern bedeuten.

Mit Blick auf die fundamentale Bewertung überzeugt General Mills derzeit mit einer vergleichsweise preiswerten Ausgangslage. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei ca. 15 und die Dividendenrendite beträgt 3,6 %. Für einen defensiven Lebensmittel-Konzern, der in diesem Jahr die Dividende je Aktie um 9 % im Jahresvergleich erhöht hat, ist das eine wirklich interessante Ausgangslage. Oder eben eine, bei der Warren Buffett sagen könnte: Hier können wir langsam reich werden.

Langsam reich werden wie Warren Buffett: Allianz

Zu guter Letzt glaube ich, dass auch die Allianz-Aktie (WKN: 840400) ein Name ist, mit dem man langsam reich werden kann. Ob es eine Aktie ist, die auch Warren Buffett auf seinem Radar hat? Ich denke, das können wir eher bezweifeln. Von der Größe her wird sich der Starinvestor mit Sicherheit schon mal den DAX-Versicherer angesehen haben.

Aber zurück zum eigentlichen Thema: Mit einem 2023er Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 oder niedriger besteht ein solides, mittel- bis langfristiges Renditepotenzial. Einkommensinvestoren erhalten außerdem über 5 % Dividendenrendite, wenn sie um einen Aktienkurs von 220 Euro kaufen. Das zeigt, dass auch hier in jedem Jahr ein sehr solides Gewinn- und Dividendenrendite-Potenzial vorliegen könnte.

Die Aussichten sind ebenfalls nicht verkehrt. Nach der Structured-Alpha-Affäre sollten sich die Gewinne je Aktie wieder deutlich erholen. Im Jahr 2023 rechnet das Management mit einem operativen Ergebnis von ca. 14,2 Mrd. Euro. Tendenziell wohl eher etwas mehr, als weniger. Auch steigende Zinsen dürften zu einem besseren operativen Ergebnis im Asset Management führen. Das zeigt: Langsam reich werden mit soliden Gewinnen, Dividenden und Ergebnissen ist auch hier definitiv eine Option.

