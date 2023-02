Langsam, aber sicher reich werden: 2 Top-Aktien für smarte Investoren

Langsam, aber sicher reich werden mit Top-Aktien? Ja, das ist möglich. Es muss nicht immer ein Amazon im Frühstadium sein, das abgeht wie eine Rakete. Nein, sondern mit soliden, langfristigen Renditen können wir ein starkes Vermögen aufbauen. Der Faktor Zeit und der Zinseszinseffekt sind nicht zu unterschätzende Faktoren.

Wer diesem Pfad folgen will, der kann auf Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) und Realty Income (WKN: 899744) als zeitlose Evergreens schauen. Es handelt sich um starke Unternehmen, gute Renditebringer und Zinseszinsmaschinen, die diesen Zweck erfüllen dürften.

Langsam, aber sicher reich werden: Top-Aktie Berkshire Hathaway

In der Vergangenheit war Berkshire Hathaway der Inbegriff für ein starkes Vermögenswachstum, die historischen Performances liegen im Durchschnitt noch immer bei über 20 %. Ein Dickschiff mit über 650 Mrd. US-Dollar Börsenwert zu bewegen und zu 20 % Rendite p. a. zu verhelfen ist aber nicht mehr so einfach. Aber das macht nix. Wer langsam und sicher reich werden will, der findet hier noch immer ein gutes Unternehmen.

Berkshire Hathaway ist die Top-Aktie und Beteiligungsgesellschaft, die Warren Buffett sein Leben lang geformt hat. Es handelt sich um ein Konglomerat, das aus starken Versicherern besteht, sowie Infrastruktur-Unternehmen, einem intakten Eisenbahngeschäft und weiteren verbundenen Unternehmen. Es gehört auch ein starkes und ca. 250 Mrd. US-Dollar schweres börsennotiertes Portfolio dazu. Aktien wie Coca-Cola, Apple und die Bank of America bilden Top-Beteiligungen, die ebenfalls solide Renditen generieren sollten.

Warren Buffett und Berkshire Hathaway bestehen somit aus guten Unternehmen, die über Jahre und Jahrzehnte solide Mittelzuflüsse verzeichnen. Die Mittel können entweder in neue, den Wert steigernde Beteiligungen investiert werden, oder aber mithilfe von Aktienrückkäufen die Gesamtrendite steigern. Eine Top-Aktie mit Qualität und dem Profil für langfristig solide Renditen ist daher definitiv gegeben. Langsam, aber sicher reich werden? Na klar, das kann hier funktionieren, wenn auch vielleicht nicht mehr mit 20 % Rendite pro Jahr.

Realty Income: Qualitäts-Dividendenaktie

Realty Income ist ein zweiter Name, den man in diesem Zusammenhang kennen sollte. Langsam und sicher reich werden funktioniert, weil das Management ein Unternehmen mit über 11.700 Einheiten geschaffen hat. Rund 1.100 Mieter und 79 verschiedene Segmente bilden einen starken, soliden Kern. Alles in allem: Qualität und Diversifikation, die der Schlüssel zum Erfolg sind.

Dabei hat Realty Income einen einfachen Ansatz: Immobilien kaufen, langfristig orientiert per Triple-Net-Lease-Vertrag an Qualitätsmieter vermieten. Und mit den hinzufließenden Mitteln eine solide und langfristig wachsende Dividende bezahlen. Eigentlich sehr simpel, oder? Und zugleich renditestark. Mit derzeit 4,4 % Dividendenrendite und monatlichen Ausschüttungen erhalten wir sogar jeden Monat etwas mehr.

Das Salz in der Suppe von Realty Income dürfte ein moderates Wachstum sein. Mit 11.700 Immobilien steht auch hier die Langsamkeit im Vordergrund. Das Reichwerden braucht auch Zeit. Wenn es jedoch moderate Zuwächse bei den Funds from Operations je Aktie gibt und dadurch ein moderates Wachstum, können wir mithilfe von reinvestierten Dividenden ein solides Vermögen aufbauen. Ich schätze: Eine Gesamtrendite im höheren einstelligen Prozentbereich dürfte pro Jahr durchaus möglich sein.

