Lang & Schwarz Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Anlegerstimmung für Lang & Schwarz war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es 12 positive Tage und einen negativen Tag, wobei an einem Tag keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Lang & Schwarz daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lang & Schwarz-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 8,85 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,52 EUR liegt daher auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von -3,73 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 7,93 EUR, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt (+7,44 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Lang & Schwarz-Aktie aktuell mit einem Wert von 19,35 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Lang & Schwarz-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Lang & Schwarz daher in der Gesamtbetrachtung ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.