Lang & Schwarz Aktie: Das könnte große Probleme geben!

In den letzten vier Wochen gab es bei Lang & Schwarz eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Deshalb wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in dieser Zeit nicht signifikant verändert, so dass auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Lang & Schwarz eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Lang & Schwarz eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Lang & Schwarz einen Wert von 74,07, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,8 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der aktuell zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen, die zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führen.

Zusammenfassend ergibt sich also für Lang & Schwarz eine negative Bewertung sowohl in Bezug auf die Stimmung in den sozialen Medien als auch in den technischen Analysen.