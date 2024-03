Lang & Schwarz Aktie: Das ist einfach klasse!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Lang & Schwarz eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Bei Lang & Schwarz wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Lang & Schwarz mit 10,6 EUR inzwischen +15,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +21,42 Prozent beläuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Lang & Schwarz führt zu einer Einstufung von "Gut", ebenso wie der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist.

Insgesamt ergibt sich also für Lang & Schwarz aus der technischen Analyse eine positive Gesamteinschätzung.