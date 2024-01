Lang & Schwarz Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) für Lang & Schwarz liegt bei 8,33, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren insgesamt positive Meinungen und Stimmungen rund um Lang & Schwarz. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" zu bewerten ist.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse der Lang & Schwarz-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,83 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, beträgt dieser aktuell 8 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Lang & Schwarz-Aktie basierend auf der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.