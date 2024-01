Lang & Schwarz Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Für Lang & Schwarz wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 7,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Lang & Schwarz-Aktie überverkauft ist, und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Lang & Schwarz weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Lang & Schwarz eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit hauptsächlich positive Meinungen zu Lang & Schwarz veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Eine genaue Analyse der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Daher wird Lang & Schwarz in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, obwohl eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse berücksichtigt trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt. Für Lang & Schwarz wird der 200-Tages-Durchschnitt mit einem aktuellen Wert von 8,84 EUR bewertet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,96 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Lang & Schwarz auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.