Lang Consulting GmbH: Mit der richtigen User-Experience zu besseren Kunden

Freiburg im Breisgau (ots) -Sven Lang ist der Gründer und Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der E-Commerce-Experte Unternehmen dabei, ihren Onlineshop optimal zu positionieren und zu vermarkten. So können seine Kunden eine starke Marke etablieren, die ihnen langfristig zahlreiche Vorteile bietet. Erfahren Sie hier, wie mit der richtigen User-Experience mehr und vor allem bessere Kunden gewonnen werden können.Der E-Commerce boomt - immer mehr Menschen kaufen online. Mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung ist abzusehen, dass sich dieser Trend kaum ändern wird. Im Gegenteil: Der Einkauf im Internet stellt schon heute einen festen Bestandteil im Alltag der meisten Menschen dar. Das gilt für Privatkunden ebenso wie für Unternehmen. Trotz der konstant steigenden Nachfrage fällt es manchen Onlineshop-Betreibern dennoch schwer, qualifizierte Kunden zu gewinnen. Ihr Angebot würde grundsätzlich überzeugen, doch der Umsatz lässt zu wünschen übrig. "Wer einen erfolgreichen Onlineshop betreiben möchte, darf sich nicht auf den Zufall verlassen. Unternehmen müssen eine optimale User-Experience bieten, die aus zufälligen Kontakten treue Kunden macht", so E-Commerce-Experte Sven Lang. Mit der Lang Consulting GmbH unterstützt der Unternehmer Onlineshop-Betreiber dabei, sich ein erfolgreiches Standing am Markt aufzubauen. Im Folgenden hat er verraten, worauf es bei einer überzeugenden User-Experience zu achten gilt und wie Shopbetreiber so planbar mehr und bessere Kunden gewinnen.1. Auf eine saubere Kundenführung im Shop achtenIn erster Linie sollten Shopbetreiber auf eine saubere Kundenführung achten. Dazu zählt, den Interessenten schnell zum gewünschten Produkt zu führen. Mithilfe diverser Filtermöglichkeiten kann dieser Prozess übersichtlich und effizient gestaltet werden. Dabei gilt: Einfachheit ist Trumpf. Das Gleiche gilt auch für den Check-out-Prozess des Shops. Je zügiger die Kaufabwicklung funktioniert und je angenehmer die User-Experience dabei gestaltet wird, desto eher werden Interessenten zu Kunden.2. Die Ladezeit optimierenHierzu zählt auch, für eine optimale Ladezeit zu sorgen. Benötigen Seiten oder einzelne Schritte im Shop mehrere Sekunden, um geladen zu werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, die Interessenten wieder zu verlieren. Um dies zu vermeiden, sollten etwaige Optimierungen vorgenommen werden, um das Kundenerlebnis zu steigern.3. Eine überzeugende Markenkommunikation etablierenHinzu kommt eine überzeugende Markenkommunikation auf den relevanten Kanälen. Dabei gilt es, präsent zu sein und sich dem Kunden mit den eigenen Werten und Produkten immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. So wird das Vertrauen der Zielgruppe in den Onlineshop gestärkt, was in der Folge für deutlich mehr und bessere Kunden sorgt.4. Social Media strategisch nutzenEine besondere Bedeutung kommt dabei den sozialen Medien zu. Schließlich lässt sich hier eine Vielzahl an potenziellen Kunden erreichen. Ein strategisches Vorgehen mit durchdachter Marketingkommunikation ist dabei entscheidend. Onlineshop-Betreiber tun daher gut daran, ihren Shop über die sozialen Medien erlebbar zu machen und sich so als seriöser Ansprechpartner zu positionieren, der potenzielle Kunden überzeugt.5. Produktseiten wertebasiert gestaltenNicht zu vergessen sind in diesem Zusammenhang auch die Produktseiten. Schließlich werden Kunden meist über diese, etwa über Google Shopping oder den Facebook-Produktkatalog, auf den Shop aufmerksam. Da es sich dabei meist um den ersten Berührungspunkt handelt, müssen Shopbetreiber auch auf diesen ihre Werte kommunizieren, um Vertrauen aufzubauen und die Interessenten in Kunden zu verwandeln.Shopbetreiber, die die angeführten Punkte für sich umsetzen, werden schon bald von mehr und besserer Kundschaft profitieren und ihr Wachstum damit messbar vorantreiben.Als Unternehmen möchten Sie über Ihren Onlineshop planbar mehr und bessere Kunden gewinnen? Melden Sie sich jetzt bei den Experten der Lang Consulting GmbH (https://langconsulting.de/)und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Lang Consulting GmbHSven Langhttps://langconsulting.de/E-Mail: kontakt@langconsulting.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Sven Lang, übermittelt durch news aktuell