Landwirte im Aufstand: Ankündigung einer 'Belagerung' von Paris

Französische Landwirte rebellieren: Unbefristete Blockade wichtiger Zufahrtsstraßen nach Paris trotz Regierungszugeständnissen.

Seit Tagen protestieren Bauern in Frankreich gegen die Agrarpolitik der Regierung. Nun haben die Vorsitzenden der größten Bauerngewerkschaften angekündigt, alle wichtigen Zufahrtsstraßen zur Hauptstadt "für unbegrenzte Zeit" zu blockieren.

Trotz Zugeständnissen der Regierung bleiben die Demonstranten hartnäckig und wollen mit ihrer Aktion auf ihre Forderungen aufmerksam machen.

Die Bauern klagen über zu viel Bürokratie, sinkende Einnahmen und komplexe europäische Umweltauflagen. Ähnlich wie bei den Protesten deutscher Landwirte waren steigende Kosten für Agrardiesel der Auslöser für die Demonstrationen. Der größte Bauernverband präsentierte eine Liste mit insgesamt 140 Forderungen.

Am Samstag wurden einige Straßensperren aufgehoben und der Verkehr normalisierte sich auf den Autobahnen. Doch der Druck auf die Regierung wächst weiter. Die Ankündigung, die Zufahrten nach Paris zu blockieren, sowie möglicherweise auch den südlich von Paris gelegenen Großmarkt von Rungis, verstärkt den Druck auf Premierminister Gabriel Attal.

Der Regierungschef hatte vor wenigen Wochen angekündigt, auf die geplante Steuererhöhung für Agrardiesel zu verzichten und konkrete Maßnahmen zur Bürokratieabwicklung sowie einen Notfonds für Viehzüchter zur Unterstützung bei der Bekämpfung von Krankheiten in ihren Beständen zugesagt. Doch die Bauern sind weiterhin unzufrieden und setzen ihre Protestaktionen fort.

Am Sonntag besuchte Gabriel Attal einen landwirtschaftlichen Betrieb und kündigte "zusätzliche" Schritte zum Schutz der französischen Landwirtschaft an. Dabei denke er vor allem an Maßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene, um den Agrarsektor vor ausländischer Konkurrenz zu schützen.

Er betonte, dass es nicht akzeptabel sei, dass Landwirte in Frankreich durch strengere Auflagen benachteiligt werden, während "benachbarte Länder" weniger streng reguliert seien.

Die Bauern demonstrieren weiterhin entschlossen und bleiben bei ihren Forderungen hartnäckig. Die "Belagerung" von Paris stellt die Regierung vor eine ernsthafte Herausforderung, während sie gleichzeitig bemüht ist, den Konflikt zu entschärfen und den Schutz der heimischen Landwirtschaft zu gewährleisten. Die Lage bleibt angespannt und eine Lösung scheint vorerst nicht in Sicht.

Nachricht im Orginal