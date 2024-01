Landstar System Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Stimmung und der Buzz: In den letzten Monaten hat sich die Stimmung der Anleger hinsichtlich der Landstar System-Aktie zunehmend verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war jedoch höher als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Analysteneinschätzung: Langfristig betrachtet, wird die Aktie von Landstar System von Analysten als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten geben 1 eine positive, 4 eine neutrale und keine eine negative Bewertung ab. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 191 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

Fundamentale Analyse: Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Straße und Schiene) wird die Landstar System-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 23,51 liegt im Vergleich zum Branchen-KGV von 27,91. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Anlegerstimmung: Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst auch die Stimmung der Anleger den Aktienkurs. Laut unserer Analysten waren die Kommentare in sozialen Medien überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.